قبرص تحث تركيا على وقف منع استكشاف الغاز في البحر المتوسط

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حث نيكوس اناستسيادس الرئيس القبرصى اليوم تركيا على وقف منع استكشاف الغاز قبالة الجزيرة لان ذلك يعود بالنفع على القبارصة اليونانيين والقبارصة الاتراك بعد إعادة توحيد الجزيرة.

وقال الرئيس القبرصى فى بيان له “إن اللغة التى تتبناها تركيا والقبارصة الاتراك لا مبرر لها ولا تخدم مصالح الشعب القبرصى، وسوف تستمر مشروعات الطاقة القبرصية قدما”.

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وقال “أننى ادعو علنا ​​تركيا والقبارصة الاتراك إلى الرد فورا على دعوتي والعودة إلى طاولة المفاوضات شريطة أن يسبق وقف انتهاك الحقوق السيادية لقبرص فى منطقتها الاقتصادية الخالصة”، ومن جانبه فقد حذر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان شركات النفط العالمية من “عبور الحدود” في شرق المتوسط.

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