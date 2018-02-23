إيران: الإتفاق النووي ليس ناجحا بسبب عداء ترامب

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حذر مسؤول ايراني رفيع المستوى اليوم الخميس في لندن من أن الأتفاق النووي الموقع في عام 2015 مهدد، إذا لم تقم الشركات الاجنبية بتعزيز تجارتها مع ايران مشيرا الى مسؤولية الولايات المتحدة.

وأنتقد نائب وزير الخارجية الايراني عباس ارغجي في كلمة وجهها الى مركز شاثام هاوس للبحوث رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب الذي ادى عداءه الى “مناخ مدمر” منع الشركات من ابرام صفقات مع ايران بشكل حر، وقال ارغجي “من وجهة نظر ايرانية فان الاتفاق ليس ناجحا” مضيفا ان “ايران لا تستفيد بشكل كامل من رفع العقوبات”.

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