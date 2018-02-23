روسيا: تم استخدام أكثر من 200 سلاح جديد في سوريا

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أعلن جنرال روسي اليوم الخميس أن بلاده اختبرت “اكثر من 200 نوع جديد من الاسلحة” في سوريا حيث تواجه موسكو اتهامات بالمشاركة في التفجير العنيف لمعقل المعارضة الاخير قرب دمشق، وقال الجنرال فلاديمير شامانوف الذي يرأس لجنة برلمانية مكلفة الدفاع الى مجلس الدوما “لقد دعمنا الشعب السوري واختبرنا اكثر من 200 نوع جديد من الاسلحة”.

وقال شامانوف الذي انتخب نائبا في كلمة القاها بمناسبة يوم المدافعين عن حقوق الانسان في روسيا في 23 فبراير والحزب الحاكم في ادينايا روسيا ان “هذا يدل على فعالية الاسلحة الروسية في العالم” ،لكن شامانوف لم يذكر ما هي الاسلحة او عندما تم اختبارها في سوريا.

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