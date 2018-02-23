إسرائيل تعلن عن إحباطها مخطط إرهابى استهدف طائرة إماراتية

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قالت إسرائيل أنها أحبطت مخطط إرهابي كان يسعى لإسقاط طائرة ركاب تابعة لشركة الاتحاد الإماراتية في أستراليا خلال العام الماضي، وهو الأمر الذي أكدته الإمارات.

وكانت الشرطة الأسترالية قد وجهت الاتهام لشقيقين في يوليو الماضي، تورطا فى الترتيب لمخطط يستهدف تفجير إحدى الطائرات الإماراتية، والتي كانت فى طريقها من سيدني إلى دبي.

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وخلال كلمته بمدينة القدس قال رئيس الوزراء الإسرائيلى “نتنياهو”، أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تمكنت من الحيلولة دون وقوع “مذبحة لا يمكن تصورها” على حد قوله .

وأكدت السلطات آنذاك أن المخطط الذى كان من المنتظر تنفيذه كان لاثنين من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضافة الشرطة الأسترالية حينها أن المنفذين كانوا يسعون لأخفاء قنبلة يدوية، داخل مفرمة لحوم، كانت على متن إحدى الرحلات الجوية يوم الخامس عشر من يوليو الماضي، لكن فريق الأمن استطاع أن يحبط المخطط الإرهابى لسبب لم يتم الإعلان عنه.

وتابعت الشرطة إنه فى الوقت الذى تم فيه إحباط المخطط و اكتشاف القنبلة، بدأ المشتبهان فى ترتيب مخطط آخر، من خلال تصنيعهم جهاز كيميائي بشكل بدائى، بهدف إطلاق غاز كبريتيد الهيدروجين، أو ما يعرف بــ”غاز البيض الفاسد”.

وعلى أثر ذلك قامت السلطات باعتقال الشقيقان “خالد خياط”، البالغ من العمر 49 عاما، و”محمود خياط”، البالغ من العمر 32 عاما، بمدينة سيدني.

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