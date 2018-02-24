تركيا تمنع سفينة إيطالية من التنقيب عن الغاز بالقرب من سواحل قبرص

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هددت خمس سفن حربية تركية بمواجهة سفينة حربية إيطالية يوم الجمعة حاولت كسر الحظر والتقدم لاستكشاف الغاز قبالة ساحل قبرص، وفقا لما ذكره مسؤولون قبارصة.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة القبرصية فيكتوراس بابادوبولوس إن سفينة الحفر التابعة لشركة الطاقة الإيطالية “ايني” حاولت التقدم فى استكشاف الغاز فى منطقة “بلوك 3” قبالة الساحل الجنوبى للجزيرة الواقعة فى البحر المتوسط ​​بالرغم من الحصار الذي تفرضه السفن الحربية التركية على هذه المنطقة منذ التاسع من فبراير.

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وقال بابادوبولوس لوكالة الأنباء القبرصية إنه بينما كانت سفينة ايني تتجه نحو بلوك 3 “أعترضت خمس سفن حربية تركية واجبرتها على التراجع بعد التهديد باستخدام القوة ومواجهتها على الرغم من الشجاعة التي أبداها قائدها”.

الإ أن رئيس مجموعة ايني، كلاوديو ديكسالزي، قلص من الخلاف الذي استمر اسبوعين، وقال للصحافيين في إيطاليا إن شركته لن تتخلى عن عملياتها الاستكشافية قبالة قبرص، ولكنها تنتظر الحل الدبلوماسي لبدء عملياتها.

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