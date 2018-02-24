ماي تجتمع بعدد من الوزراء البريطانيين من أجل مناقشة ما بعد بريكست

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ستقوم رئيسة الوزراء البريطانىة بإلقاء خطابا هاما فى 2 مارس حول علاقة لندن مع الاتحاد الاوربى بعد بريكست بعد أن وافق وزراءها على خطة وفقا لما ذكره المتحدث باسمها.

وقال وزير لم يحضر الاجتماع انهم اتفقوا على أن تسعى بريطانيا إلى الإتفاق مع قواعد الاتحاد الاوروبى فى بعض قطاعات الاقتصاد ولكنها ستحتفظ بحقها فى عدم الإتفاق.

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وتتعرض ماي لضغوط لوضع مزيد من التفاصيل حول موقفها قبل المحادثات حول الشراكة المستقبلية فى إبريل وسط تحذيرات من بروكسل بأن بريطانيا لا تستطيع الحصول على كل ما تريده.

وفى يوم الخميس، اجتمعت مع ما يقرب من 10 من كبار وزرائها فى مقر إقامة رئيس وزراء تشيكيراس، على بعد حوالى 70 ساعة شمال غرب لندن، فى اجتماع استمر ثمانى ساعات فى محاولة لتقريب وجهات نظرهم المتباينة.

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