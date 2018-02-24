ترامب: العلاقات الأمريكية الصينية جيدة باستثناء العلاقات التجارية

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قال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب يوم الجمعة ان العلاقات مع الصين فى موقف “الافضل مطلقا” والذي يعوق هذه العلاقات هو ملف التجارة “غير المتوازنة” التى قال انها ازمة كبيرة، وقال ترامب “لا اعتقد ان لدينا علاقات افضل مع الصين اكثر مما هي عليه الان”، مستخدما أسلوب المبالغة الذي يشتهر به.

وقد ادعى ترامب باستمرار ان رئاسته ادت الى اقامة افضل العلاقات مع العديد من الدول من استراليا الى الصين عبر بريطانيا، وقد أضاف أن “الشيء الوحيد الذي يمكن أن يقف في طريق العلاقات هو التجارة، هو من جانب واحد وغير متوازن إلى حد كبير”.

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