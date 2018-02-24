الإتحاد الأوربي في حالة خلاف بخصوص الميزانية الأوروبية

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تم تقسيم القادة الاوروبيين يوم الجمعة فى قمة غير رسمية فى بروكسل حول مقترحات لدفع المزيد من الاموال لسد الفجوة فى الميزانية التى ستترك بريطانيا وراء الكتلة.

وقال رئيس الاتحاد الاوروبي دونالد تاسك ان قادة الاتحاد الاوروبي ال 27 الذين اتفقوا على انفاق المزيد من الاموال على الدفاع والهجرة والامن، بيد ان الاجتماع لم يتوصل الى توافق فى الرأى حول المبلغ الذى سيدفعه كل بلد فى الميزانية المشتركة لتعويض العجز البالغ 15 مليار يورو.

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وقال رئيس المفوضية الاوربية جان كلود يونكر ان 14 او 15 دولة اتفقت على زيادة اسهاماتها الوطنية، بيد ان هذا يعني ان ما يقرب من نصف الاعضاء لم يقرروا بعد ما اذا كانوا سيتخذون خطوة مماثلة، وقد اعربت المانيا واسبانيا وفرنسا بالفعل عن رغبتها فى دفع المزيد.

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