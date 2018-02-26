السودان: دورنا في مفاوضات سد النهضة ينحصر على تقريب وجهات النظر

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء القومي النائب الأول لرئيس السودان الفريق أول ركن “بكري حسن صالح” أن دور دولة السودان حاليا في مفاوضات سد النهضة القائم في إثيوبيا قائم على تقريب وجهات النظر بين جمهورية مصر العربية وبين الدولة الإثيوبية.

وأضاف أنه خلال مخاطبته التي تمت اليوم لأعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع لسفراء دولة السودان بالخارج، والذي تم عقده خلال الفترة من السادس والعشرين إلى الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري في “قاعة الصداقة” بالعاصمة السودانية الخرطوم، إن الدولة تبذل جهوداً من أجل تطيع الأوضاع في جنوب السودان ودولة الصومال، والدولة الليبية، بالإضافة إلى العمل على تقريب وجهات النظر بين الدولة الإثيوبية وبين الدولة المصرية حيال سد النهضة.

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وأكد المسؤول السوداني على العمل على تعزيز التعاون في جميع المجالات العسكرية والثقافية والسياسية والاقتصادية بين العالمين الإفريقي والعربي إلى جانب المشاركة في عاصفة الحزم من أجل إعادة الشرعية لدولة اليمن.

وأكد أن دولة السودان تعول الكثير على دور الدبلوماسية السياسية وعلى سفرائها من أجل ردع المخاطر الخارجية والعمل على جلب المنفعة إلى مواطنيها، وأكد على التزام دولة السودان بدعم من وزارة الخارجية من أجل تحقيق تلك الغايات.

وأكد الفريق أول ركن “حسين صالح” أن دولة السودان سوف تواصل الحوار بين الدول الأوروبية وبين الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تحقيق التطبيع الكامل لجميع العلاقات الدولية مع تلك الدول بالإضافة إلى الاضطلاع إلى أدور نشطة مع دول الجوار.

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