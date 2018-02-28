الاتحاد الأوروبي يهدد باتخاذ إجراءات مضادة بعد فرض ترامب رسوم على الواردات

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أكد الاتحاد الأوروبي إنه سوف يقوم بأخذ إجراءات مضادة حال فرض الولايات المتحدة رسوماً على منتجات الصلب والألومنيوم المستوردة من أوروبا.

وحسب ما ذكرت وكالة “رويترز” حيث أكد “ماتيس ماشنيج” والذي يشغل منصب نائب وزير الاقتصاد الألماني في مؤتمر صحفي، إن وزراء تجارة دول الاتحاد الأوروبي قد توصلوا إلى هذا الاتفاق في نهاية اجتماعهم اليوم.

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وفي منتصف شهر فبراير الحالي قد أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” ، أنه يسعى لفرض رسوم على واردات الألومنيوم والصلب إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أشار “ماشينج” أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس “دونالد ترامب” بشأن الرسوم الجديدة على واردات الصلب والألومنيوم قد تتنافى مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ووصفها بأنها غير عادلة من جهة الأمن القومي.

ولما جاء في تصريحات الرئيس الأمريكي من فرض رسوم على الواردات من الغسالات الكهربائية، و الألواح الشمسية وأن هذه القرارات تسعى إلى عدم استغلال الدول تجارياً للولايات المتحدة الأمريكية.

حيث أكد ترامب في تصريحاته قائلاً: ” أنا نجهز جميع الخيارات” مؤكداً أنه قد تمت الموافقة بالإجماع على الحاجة وذلك لقيام المفوضية الأوروبية بالإضافة إلى الدول الأعضاء لأخذ الاحتياطات اللازمة.

جدير بالذكر أن وزارة التجارة الأمريكية طالبت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن يفرض على واردات الصلب الواردة إلى الولايات المتحدة الأمريكية رسوم تقدر ب 24%، وفرض 7.7% على واردات الولايات المتحدة من الألومنيوم.

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