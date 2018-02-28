“نوبل للسلام” تجري تحقيق حول نبأ ترشح “ترامب” الوهمي للجائزة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنتها “اللجنة المشرفة على منح جائزة نوبل للسلام” حول إجراء تحقيق موسع عن الأنباء التي تم تداولها عن ترشيح دونالد ترامب الرئيس الأمريكي للحصول على جائزة نوبل للسلام الدولي.

تعليقات أمين لجنة نوبل للسلام على نبأ ترشح ترامب للجائزة

وأعلن “أولاف نجولستاد” أمين لجنة نوبل للسلام قائلاً “يمكن القول الآن أن ترشح دونالد ترامب شيء وهمي، وغير موجود على أرض الواقع”، وقد أعلن الموقع الأمريكي “ذا هيل” أن “أولاف نجولستاد” لم يذكر عن توقع لجنة نوبل السلام عن مشتبه به هو من آثار تلك الأنباء ولكن اكتفت اللجنة فقط بتقديم تقرير إلى “الشرطة النرويجية”.

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وأعلنت لجنة نوبل للسلام الدولي أنه لم يتم اختيار أي مرشح من أجل الحصول على الجائزة الدولية إلا مرشحين من أعضاء برلمانيين ووزراء وطنيين وكذلك بعض من الأكاديميين في الجامعات ومرشحين سابقين قد حصلوا على الجائزة، وأضاف اللجنة أنه لم يتم اختيار شخص بهذه الطريقة “الاحتيالية” من قبل.

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