المدارس البريطانية تغلق أبوابها بسبب سوء الأحوال الجوية ونقص المياه

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تابع موقع مصر 365 إعلان الصحيفة البريطانية “ديلي ميل” عن إغلاق بعض من المدارس القائمة في لندن العاصمة البريطانية وأعلنت أنها ستضطر إلى إغلاق أبوابها وتعليق الدراسة بها اعتباراً من اليوم الموافق الاثنين الخامس من شهر مارس الجاري لعام 2018 بسبب نقص المياه.

ويعاني أكثر من اثنى عشر شخص من سكان العاصمة البريطانية من نقص المياه بعدما انخفضت درجات الحرارة إلى درجة التجميد مما أدى إلى انفجار أنابيب المياه مساء أمس الموافق الأحد الرابع من شهر مارس الجاري لعام 2018 بحسب ما أعلنته أحد شركات المرافق الرئيسية في لندن.

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وتعاني العاصمة البريطانية من الظروف المناخية القاسية التي تمر بها لندن خلال الأسبوع الحالي، إلا أن اضطرابات شبكة المياه قد استمرت في لندن إلى الوقت الراهن، وأعلنت شركة “ثيمز ووتر” عن انقطاع المياه في جميع أنحاء العاصمة البريطانية مما أدى إلى قيام شركات المياه بتضعيف إنتاجها من المياه.

وقد أعلنت أحد شركات المياه العاملة في العاصمة البريطانية لندن عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلة “الرجاء استخدام المياه عند الضرورة فقط، بعد موجة التجمد الأخيرة فإننا إلى جانب شركات المياه الأخرى نشهد مستويات عالية جداَّ من الطلب على المياه، بسبب العديد من وفائع انفجار الانابيب وتسريبات المياه”

وأعلنت وكالة “برس أسوسيشن” أن حركات القطارات في العاصمة البريطانية لندن قد تعطلت في بداية الأسبوع الجاري بينما أعلنت “وكالة شؤون البيئة” العديد من التحذيرات من حدوث فيضانات بسبب ذوبان الجليد مع البدء في ارتفاع درجات الحرارة.

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