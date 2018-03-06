مصدر روسي: تم تسريب المعلومات الخاصة بـ”الشيطان” عمدا إلى الولايات المتحدة

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كشف مصدر عسكرى روسى عن معلومات جديدة، وهى مفاجأة مدوية حول الصاروخ البالستى القاتل الروسى “سارمات” الذى وصفه الغرب ب “الشيطان”، حيث أكد المصدر أن روسيا سربت عمدا فى عام 2007 معلومات إلى الولايات المتحدة حول الصاروخ.

وكشف المصدر أن التسربات كانت رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية مشيرا إلى أن مضمون الرسالة هو إبلاغ واشنطن بأن نظامها الدفاعي الصاروخي الذي أعلن أنه سيبدأ العمل به لن يقف ضد هذا النظام، مشيرا إلى أن تطوير صواريخ “كروز” ذات الرؤوس النووية تم بطريقة سرية في نفس الوقت.

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وأوضح المصدر أن نظام “سارمات” اجتاز جميع الاختبارات بنجاح ليصبح نظاما متكاملا، ليحل محل النظام القديم “فويفود” الذي يعود إلى فترة الاتحاد السوفيتي.

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