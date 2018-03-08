“المفوضية السامية لحقوق الإنسان” تصدر تقرير مسيء لمصر والخارجية ترد

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إصدار “المفوضية السامية لحقوق الإنسان” والتابعة على المنظمة الدولية للأمم المتحدة تقرير ضد الدولة المصرية مساء اليوم الموافق الأربعاء السابع من شهر مارس الجاري لعام 2018، حيث وجهت المفوضية انتقادات ضد السلطة المصرية بسبب زعمها أن مصر لا تراعي حقوق الإنسان.

وقد وجهت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إتهام إلى الدولة المصرية بأنها تمارس قمع الحريات وإلقاء القبض على المرشحين إلى انتخابات الرئاسة المصرية خلال عام 2018، وقد انتقد التقرير الانتخابات المصرية القادمة لهذا السبب، وأوضحت أن الدولة المصرية قد تعمدت ترهيب وتخويف المرشحين.

Advertisements

وقد ردت الدولة المصرية المتمثلة بوزارة الخارجية منذ وقت قليل ببيان رسمي قوي أعلنت فيه الدولة المصرية عن انتقادها للتقرير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ووصف الدولة المصرية بأن التقرير قد اعتمد على معلومات مغلوطة وغير صحيحة كما اعتمد على تقارير مضللة.

كما أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن انتقادها ربط التقرير الصادر عن المفوضية بين التقرير الأممي لحقوق الإنسان وبين انتخابات الرئاسة المصرية، وقد طالبت الوزارة من المفوض السامي بالكف عن التداخل في الشأن الداخلي المصري، ومهاجمة جمهورية مصر العربية دون أي دليل واضح غير الاستناد على معلومات مغلوطة وغير صحيحة.

أقرا المزيد الإحصاء في اليوم العالمي للمرأة: 20% نسبة تمثيل المرأة بوزارات 2017