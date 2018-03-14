عالم الفيزياء المشهور ستيفن هوكينج يُفارق الحياة عن عمر 76 عاماً

منذ 1 ساعة شئون خارجية
عالم الفيزياء المشهور ستيفن هوكينج يُفارق الحياة عن عمر 76 عاماً
ستيفن هوكينغ

توفي في صباح اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر مارس الحالي عالم الفيزياء المشهور ستيفن ويليام هوكينغ عن عمر 76 عاماً، علماً بأن ستيفن هوكينغ يُعتبر واحداً من أبرز علماء الفيزياء النظرية على مستوى العالم.

وقد وُلد العالم المشهور ستيفن ويليام هوكينغ في مدينة أوكسفورد في إنجلترا، وذلك في اليوم الثامن من شهر يناير في عام 1942 م، علماً بأنه قد درس في جامعة أوكسفورد وحصل منها على درجة الشرف الأولى في الفيزياء.

وتتعدد الأبحاث النظرية التي قام بها عالم الفيزياء المشهور ستيفن ويليام هوكينغ، فمن أبرز أبحاثه النظرية علم الكون والعلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية إضافة إلى أبحاث في التسلسل الزمني.