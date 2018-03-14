تظاهرة أمريكية برفع 7 آلاف حذاء بساحة الكونجرس احتجاجاً على قتل الأطفال

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تابع موقع مصر 365 تظاهرة في الولايات المتحدة الأمريكية احتجاجاً أمام الكونجرس الأمريكي في العاصمة واشنطن، وأعربوا عن غضبهم من استمرار قتل الأطفال من قبل المسلحين وعدم قدرة الحكومة الأمريكية من فرض أي عقوبات تحظر من انتشار الأسلحة النارية.

ونشرت شبكة سي إن إن الأمريكية الإخبارية عن قيام عدد من المواطنين الأمريكيين من نشر المحتجون على هامش الفعالية التي تم إطلاقها من قبل “لحظة من أجل أطفالنا” حيث تم وضع ما يقارب من سبعة آلاف زوج من الأحذية الخاصة بالأطفال في الساحة الأمامية من الكونجرس الأمريكي.

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وجاء تلك التظاهرة من أجل التعبير الرمزي عن الغضب من مقتل سبعة ألاف طفل أمريكي على يد المسلحين بالأسلحة النارية منذ أن وقوع حادث إطلاق النيران في مدرسة ساندي هوك منذ ست سنوات مضت.

وقد تكرر حادث القتل للأطفال من قبل المسلحين بالأسلحة النارية ويضغط المحتجون الأمريكيون على الكونجرس والمسؤولين عن السياسة الأمريكية عبر العديد من السنوات من أجل إقرار قوانين صارمة من أجل تقنين حيازة الأسلحة النارية التي تقع بسبب العشوائية في امتلاك الأسلحة النارية والتي تسببت في العديد من الحوادث التي راح ضحيتها العديد من المراهقين والأطفال داخل المجتمع الأمريكي.

وقد نشرت أيضا مجلة نيوزويك الأمريكية عن التظاهرة التي تم فيها تجميع أحذية الأطفال في الساحة الأمامية من مبنى الكونجرس من أجل الاحتجاج على قتل الأطفال وقد تم العديد من التبرعات من العديد من الأشخاص المطالبين بفرض قيود على حيازة الأسلحة النارية في أنحاء الدولة الأمريكية، ومن خلال حملة على مواقع الإنترنت الاجتماعية شهدت التظاهرة مشاركة واسعة في فعاليات المظاهرة.

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