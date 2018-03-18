روسيا تثير غضب بريطانيا بالمطالبة بضم “بوارو” لتحقيقات تسمم “سكاربيال”

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أعلنت الدولة الروسية عن سخريتها من الجهود الدولة البريطانية التي تجريها في واقعت تسمم “سيرجي سكاربيال” الجاسوس الروسي وابنته يوليا حيث أعلنت الدولة الروسية قائلة “أن الدولة البريطانية عليهم إحضار هرقل بوارو الشخصية الخيالية للتحقيق في الهجوم بغاز الأعصاب بمنطقة ساليسبري بلندن”.

وقد قامت السفارة الروسية بالدولة البريطانية صورة للمحقق البلجيكي على صفحاتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث سخرت من جهود الدولة البريطانية من أجل الوصول إلى أدلة تدين الدولة الروسية في حادث تسمم الجاسوس الروسي بغاز الأعصاب.

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وقد أثارت التغريدة التي تم نشرها من السفارة الروسية بلندن حالة من الغضب والاستياء الشديد في الدولة البريطانية مما أدى إلى توجه أعضاء من برلمان دولة بريطانية إلى اتهامات للدولة الروسية بالتصيد وعدم أخذ الحادث على محمل الجدية حتى الوقت الراهن في الوقت الذي يصارع فيه الجاسوس الروسي وابنته الموت في المستشفى.

وقد أعلنت السفارة الروسية بلندن على صورة الممثل ديفيد سوشيت بالتصريح التالي “في غياب الأدلة، نحتاج بالتأكيد إلى بوارو في ساليسبري”، وأعلنت رئيسة حزب العمل في لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان البريطانية إيفيت كوبر قائلة “إنهم يسخرون منا بفعالية في هذا الشأن”.

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