السفارة التركية بالدنمارك تتعرض لهجوم بالقنابل الحارقة صباح اليوم

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تابع موقع مصر 365 إعلان شرطة دولة الدنمارك عن قيام شخصين على الأقل بتنفيذ هجوم على السفارة التركية بكوبنهاجن بقنابل حارقة في وقت مبكر من اليوم الموافق الاثنين التاسع عشر من شهر مارس الجاري لعام 2018 مما أدى إلى إلحاق ضرر ولكنه بسيط في الواجهة الخارجية للمبنى الدبلوماسي دون وقوع أي إصابات بشرية.

وأعلنت الشبكة الأوروبية “يورونيوز” أن السفارة التركية بكوبنهاجن كان خالي في الوقت الذي وقع فيه الهجوم، وأوضحت الشرطة الدنماركية أنه يجرى خلال الوقت الراهن التحقيق في واقعة الاعتداء على المبنى الدبلوماسي، ولم يتم إلى الوقت الراهن اعتقال أي من الشخصين المنفذين للهجوم.

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