تقرير: “ترامب” استغل شركة بريطانية للتأثير على نتائج انتخابات الرئاسة السابقة

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تابع موقع مصر 365 إعلان تقرير تليفزيوني في بريطانيا عن الكشف عن شركة بريطانية كانت تعمل على استخراج عدد من البيانات التي تم من خلالها التأثير على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكي السابقة من قبل الحملة الانتخابية للرئيس الحالي دونالد ترامب كما قامت الشركة باستغلال شركات إسرائيلية من أجل مساعدتها في ذلك.

وقد تم الإعلان عن ذلك التقرير التلفزيوني على القناة الرابعة تبعاً لما تم نشره في صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” حيث تم التقاء عدد من لقطات من الكاميرات الخفية للمدير التنفيذي للحملة الانتخابية لدونالد ترامب والذي يسمى “الكسندر نيكس” والذي تم وصفه باستخدامه لبعض من الأدوات والحيل التي تقوم باستخدامها شركته من أجل الحصول على معلومات عن الأشخاص بالإضافة إلى حصولها على بعض من البيانات عبر الفيس بوك.

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وقام الكسندر نيكس ومارك تيرنبول المدير الإداري لقسم كامبريدج أناليتيكا السياسي عن تقديم بعض من الرشاوى من أجل أغراض التجسس بمساعدة جواسيس سابقين في إسرائيل والدولة البريطانية.

وأعلن الكسندر نيكس قائلاً “نحن نستخدم بعض من الشركات البريطانية، ونستخدم بعض من الشركات الإسرائيلية من أجل جمع المعلومات الاستخبارية”، وأعلنت إليزابيث دنهام مفوضية الإعلام البريطانية إلى القناة الرابعة أنها تعمل في الوقت الراهن من أجل التخطيط للحصول على مذكرة للوصول إلى تلك الخوادم لشركات التنقيب عن البيانات “كامبريدج أناليتيكا”.

ومنذ أن نشرت صحيفة “ذي جارديان” وصحيفة “نيويورك تايمز” لتلك التصريحات وقد تعرض موقع “فيس بوك” إلى النقد الشديد، حيث أن “كامبريدج أناليتيكا” قد قامت باستخدام بيانات بشكل غير مناسب لحوالي خمسين مليون مستخدم لموقع التواصل الاجتماعي من أجل المحاولة للتأثير على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية السابقة.

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