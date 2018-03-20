إثيوبيا تعلن عن انطلاق بيع السندات لمدة أسبوع لتسريع بناء سد النهضة

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تابع موقع مصر 365 انطلاق اليوم الموافق الثلاثاء العشرين من شهر مارس الجاري لعام 2018 بيع السندات المخصصة لدعم بناء سد النهضة بالدولة الإثيوبية للمرة الثالثة على التوالي بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية “إينا”.

ويتوقع أن يتم الحصول على مائة وعشرين مليون بر إثيوبي من تلك الحملة والتي سوف تستمر لمدة أسبوع، وقد تم إعداد ما يزيد عن مائتين مركز وطني مؤقت لذلك الغرض من بينهم ثلاثة وتسعين مركز في أديس أبابا العاصمة الإثيوبية.

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وقد صرح الدكتور تابور جبر مدهن رئيس مجلس العاصمة الإثيوبية قائلاً “مشروع سد النهضة يعبر عن وحدة وتضامن الشعوب الإثيوبية، وسوف نتمكن من إكمال المشروع مادمنا قادرين على ذلك”.

وأضاف قائلاً “نأمل الانتهاء من هذا المشروع قريبًا ولذا يجب على المواطنين مواصلة شراء السندات وتقديم الدعم اللازم لتحقيق هذه الغاية”، وقد أعلن تاجل قنوبه نائب المدير العام لمكتب تنسيق المشاركة العامة للسد أن الشعب الإثيوبي عبر مختلف الفئات والأعمال سوف يواصل دعمه بشكل نشط من أجل تنفيذ ذلك المشروع.

وأكد على جمع ما يزيد عن 10,9 مليار بر إثيوبي من خلال التبرعات وبيع السندات، وأضاف أن البيانات أن أنه قد تم الحصول على مائة مليون بر من أسبوع واحد خلال بيع السندات خلال العام السابق 2017.

وأعلن الدكتور دبر صيون جبر ميكائيل مدير مجلس إدارة هيئة الطاقة الإثيوبية أن الشعب الإثيوبية حريص كل الحرص على بناء سد النهضة، وأضاف انه قد تم جمع ما يقارب من 11 مليار بر من أصل ثمانين بر قامت الحكومة بوضعها لتغطية بناء سد النهضة.

وأكد أن موظفي الحكومة قد قاموا بتخصيص دعم للسد عن طريق تخصيص جزء من أجورهم الشهرية من أجل بناء السد، وأكد على أن موقع بناء السد قد قام بزيارة منذ أن تم وضع حجر الأساس به حتى اليوم ما يقارب من مائتين وخمسين ألف مواطن.

وقد أعلنت الدولة الإثيوبية منذ يومين عند إعداد خمسمائة ألف “قرعة يانصيب” لإشراك الإثيوبين في الخارج من أجل دعم بناء السد، وتبلغ قيمة شراء اليانصيب الواحدة حوالي عشرة دولار أمريكي، وسوف يتم بيعها لخمسمائة ألف مغترب لدعم السد في عملية طرح تستمر لمدة شهرين على أن يتم الإعلان عن الفائزين بتلك القرعة والتي تم الإعلان عنها لأول مرة خلال شهر يونيو القادم.

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