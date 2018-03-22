ترامب في ورطة بعد استقالة كبير محاميه اليوم

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تابع موقع مصر 365 إعلان الصحفية الأمريكية “نيويورك تايمز” عن استقالة محاميي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي يسمى “جون دود” من التحقيق الذي يتم إجرائه في الوقت الراهن من قبل المحقق الأمريكي روبرت مولر حول تدخل الدولة الروسية في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأوضحت الصحفية الأمريكية إن استقالة كبير محاميي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضعه في مأزق كبير بعد انتشار العديد من التقارير التي تفيد بأن الرئيس كان يرغب في ِإقالة روبرت مولر حيث أنه يشعر بالإحباط من طول فترة التحقيق.

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وأعلنت صحيفة نيويورك تايمز من خلال التصريحات التي أعلنها مصدر مطلع إن استقالة جون دود جاءت في أعقاب الهجوم الذي شنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التحقيق من خلال سلسلة من التغريدات التي تم نشرها مؤخراً عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر خلال الأسبوع السابق.

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