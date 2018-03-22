وكالة روسية تكشف عن الدولة المستضيفة للقمة المرتقبة بين “ترامب وبوتين”

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تابع موقع مصر 365 إعلان ساولي نينيستو من مكتب الرئيس الفنلندي اليوم الموافق يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر مارس لعام 2018 حيث أعلن أن فنلندا مستعدة من أجل استضافة اللقاء المرتقب بين كلا من فلاديمير بوتين الرئيس الروسي ودونالد ترامب الرئيس الأمريكي.

وقد قامت الوكالة الروسية “نوفوستي” نقلا عن مصادر مطلعة في مكتب الرئيس الفنلندي إن الدولة مستعدة لاستضافة لاستقبال دونالد ترامب، وفلاديمير بوتين، وأضاف أن المسألة لم يتم طرحها من خلال جدول الأعمال حتى الوقت الراهن.

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وأعلنت المصادرة المطلعة بمكتب الرئيس الفنلندي “إن فنلندا سوف تكون سعيدة من أجل توفير تلك الفرصة التي تعد ضرورية، ولكن تلك المسألة لم يتم طرحها من خلال جدول الأعمال حتى الوقت الراهن”.

وقد أعلن إيفيتسا داتشيش وزير خارجية سيبيريا عن تأكيده خلال وقت سابق أن بلجراد مستعدة من أجل استقبال الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي، ويجدر هنا الإشارة أن دونالد ترامب قد أعلن في خطاب له في العاصمة الأمريكية واشنطن عن احتمالية عقد لقاء مرتقب يجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الفترة القريبة القادمة.

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