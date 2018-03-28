مؤسس فيس بوك يعتزم الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس الأمريكي

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تابع موقع مصر 365 إعلان مصادر مطلعة عن قيام مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك العالمية عن الإدلاء بشهادته إمام الكونجرس بعد أن تم تداول بعض الأخبار من قبل المشرعين الذين يصرون على الحصول مؤسسة استشارية بريطانية سياسة على بيانات خمسين مليون مستخدم على الفيس بوك.

وقد طالب عدد من المشروعين في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بمعرفة المزيد عن الدور الذي قامت به شركة فيس بوك العالمية في استخدام مؤسسة بريطانية تسمى “مؤسسة كمبردج أناليتيكا للاستشارات من الحصول على بيانات بهدف التأثير بها على الناخبين في كلا من بريطانيا الولايات المتحدة في انتخابات الرئاسة الأمريكية السابقة والتي شهدت منافسة قوية وشديدة.

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وقد أعلنت شركة فيس بوك أنها قد تلقت دعوى للشهادة أمام الكونجرس الأمريكي وإنها سوف تتحدث إلى بعض من المشرعين، وقد تم الإعلان من قبل إيلينا هيرنانديز المتحدثة باسم لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي قائلة “اللجنة تواصل العمل مع شركة فيس بوك من أجل تحديد يوم وموعد للسيد مارك زوكربرج كي يدلي بشهادته”.

وقد رفض الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك دعاوى المشروعين في الدولة البريطانية من أجل تفسير ما حدث أمام لجنة بريطانية برلمانية، وأكدت الشركة أنها سوف تقوم بإرسال أحد نوابها المتمثل في كبير مسؤولي التكنولوجيا بشركة فيس بوك وهو “مايك شروفر” أو كريسي كوكس مدير تطوير المنتجات حيث أن لديها الخبرة التي تؤهلهم من الإجابة على التساؤلات المطروحة في هذا الشأن.

وقد وصف رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية قرار مارك زوكربرج قائلاُ “بأنه قرار صادم” ووجه الدعوة إليه من أجل إعادة وجه النظر في هذا الشأن.

وقد انخفضت أسهم شركة فيس بوك بنسبة 4,9% اليوم، كما تراجعت الأسهم بنسبة 18% تقريباً منذ السادس عشر من شهر مارس السابق عندما قررت شركة فيس بوك للمرة الأولى بأن بيانات مستخدميها قد وصلت بشكل غير مشروع على المؤسسة البريطانية التي تم استئجارها من قبل حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئاسية التي جرت خلال عام 2016.

وقد انخفضت أسهم قطاع التكنولوجيا بشكل عام بنسبة مئوية تقدر بحوالي 5,2% خلال شهر مارس السابق في طريقها على التسجيل لأسوء أداء شهري منذ شهر أبريل لعام 2016.

وقد أثارت تلك التصريحات قلق العديد من المستثمرين بسبب تقاعس بعض من الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا من حماية خصوصية بيانات مستخدميها والتي قد تؤدي إلى تشديد القيود إلى جانب تراجع المعلنين.

ويجدر هنا الإشارة أن مارك زوكربرج لم يتم تحديد الموعد النهائي من أجل حضوره أمام الكونجرس ليؤدي بشهادته، ولقد اعتذر خلال الأسبوع السابق عن الأخطاء التي تمت من قبل شركة فيس بوك وتعهد بتقييد وصول المطورين في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى المستخدمين في إطار حماية خصوصية المتعاملين بالشركة.

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