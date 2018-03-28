نتنياهو يجري فحوصات طبية بعد تعرضه لوعكة صحية

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قام رئيس الوزراء الاسرائيلى “بنيامين نتنياهو” بعمل مجموعة من الاختبارات الطبية وسيعود الليلة إلى منزله، وذلك وفقاً لما أعلنه مكتبرئيس الوزراء الإسرائيلي، وكان قد نُقل رئيس الوزراء إلى أحد مستشفيات ضواحي مدينة القدس في الساعات الأولى من مساء أمس .

وصرح المتحدث بأسم رئيس الوزراء الاسرائيلى أن طبيب “نتنياهو” الشخصي يرى أنه لم يكمل فترة الراحة التى طلبت منه بعد تعرضه لنوبة انفلونزا قبل أسبوعين، وكانت السبب وراء تفاقم الأعراض ولذلك قرر أن على رئيس الوزراء أن يكمل اختباراته الطبية في مستشفى هداسا.

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وكان قد كتب “نتنياهو” على تويتر ” أنا في طريقي للمنزل، متأكد أنه مع القليل من الراحة والحساء الساخن ستكون الأمور على ما يرام”، وكانت قد أظهرت الفحوصات الطبية التى أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلى أنه كان يعانى من عدوى فيروسية بسيطة فى جهازه التنفسي مما تسبب في تعرضه لهذه الوعكة.

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