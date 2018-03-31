الصين تستبعد سقوط حطام كبيرة من المحطة الفضائية على الأرض

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أكدت وزارة الخارجية الصينية صباح يوم الجمعة، أنها تستبعد سقوط قطع كبيرة من محطة الفضاء “تيانقونغ1” على كوكب الارض، مؤكدة أن الصين على تواصل دائم مع الأمم المتحدة وتتابع تطورات هذه العملية.

كما ذكرت الوزارة أنه من المتوقع أن تعاود المحطة دخول الغلاف الجوي، خلال الفترة القادمة، ولكن ما من شخص يدري بأي منطقة سوف يسقط الحطام.

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كما أضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية “لو كانغ” أن الحكومة أرسلت إخطاراً إلى وكالة الفضاء التابعة للأمم المتحدة بأحدث تطورات محطة “تيانقونغ” 1.

كما أكد أن الصين تتعامل مع هذا الموقف بشكل جاد وأكدت أنه إذا استدعى الأمر سوف نقوم بالاتصال بالدولة المعنية على الفور، أما بالنسبة إلى الأخبار عن سقوط قطع كبيرة على الأرض، لا أساس لهذه الأخبار ومن المتوقع أن تسقط قطع صغيرة جداً.

وتعد “تيانقونغ” أو ما يطلق عليها “القصر السماوي” هى أول مختبر فضائي صيني، وتم إطلاقها عام 2011 حتى تقوم بتجارب عن الالتحام والدوران في المدارات، وهذا من ضمن برنامج فضائي للصين يسعى إلى وضع محطة بشكل دائم في الفضاء وذلك بحلول عام 2023.

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