ترامب: ليس هناك مزيد من استخدام قانون “داكا”

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تابع موقع مصر 365 دعوة الرئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب إلى إلغاء قانون داكا المخصص للمهاجرين من فئة الأطفال إلى أمريكا، وأكد أنه لن يكون هناك اتفاق مع الحزب الديمقراطي حول هذا الشأن.

وأعلن دونالد ترامب في تغريدة له عبر تويتر جاء فيها التالي ” لا يُسمح لموظفي دوريات الحدود بالعمل بشكل صحيح بسبب القوانين الليبرالية السخيفة مثل قانون اقبض ثم أطلق السراح، ساعد هذا الأمر في دخول مزيد من القوافل الخطرة من المهاجرين، يجب على الجمهوريين الذهاب إلى الخيار الأقوى وتمرير قوانين صارمة الآن، ليس هناك مزيد من استخدام قانون داكا”.

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كما طالب الرئيس الأمريكي المساعدة من دول المكسيك قائلاً ” على المكسيك أن تساعدنا على الحدود، إذا كانوا لن يساعدونا على الحدود، فهذا أمر محزن بين البلدين، على المكسيك أن تساعدنا على الحدود، أن هناك الكثير من الناس يأتوا إلى الولايات المتحدة للاستفادة من قانون “داكا”، ونحن نرغب في رصد هذا الأمر”.

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