الحكومة البريطانية تسعى لحرمان 100 ألف طفل فقير من الوجبات المجانية المدرسية

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تابع موقع مصر 365 استهداف الحكومة البريطانية إلى إلغاء الوجبات المجانية المدرسية عن حوالي مائة ألف طفل من الأسر التي تعد ذات الدخول المنخفضة في محاولة من الحكومة إلى مواجهة ارتفاع التضخم الاقتصادي الحالي، وهذا القرار أثار انتقاد واسع المدى ضد الحكومة من قبل “حزب المحافظين الحاكم” بسبب الاستهداف الذي يعد متعمداً ضد الأطفال الفقراء داخل الدولة البريطانية.

وقد حذرت دراسة صادرة عن معهد الدراسات المالية أن قرار خفض التضخم الاقتصادي عن طريق وقف الوجبات المدرسية خلال السنوات القادمة وبالتحديد السنوات الـ 4 القادمة يعني حرمان فئة الأطفال من الوجبات المدرسية.

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وقد أعلن بعض الوزراء داخل الحكومة البريطانية خلال شهر فبراير السابق لعام 2018 عن تجميد حصة الوجبات المجانية المدرسية لفئة الأطفال الذين يحصل آبائهم على مساعدات مالية من الحكومة البريطانية والتي تصل إلى سبعة آلاف وأربعمائة سنوياً قبل أن يتم احتساب الفوائد عليها في عين الاعتبار على الرغم من أن نسبة التضخم الاقتصادي سجلت 2,5% فقط.

كما أعلن الباحث الاقتصادي توم وترز قائلاً “إن التغيير في نظام المساعدات سوف يجعل الحكومة البريطانية المتحكمة في تحديد الأطفال المؤهلة للحصول على الوجبات المجانية المدرسية”.

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