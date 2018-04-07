الصين قد تدمر الولايات المتحدة اقتصاديا لكنها لا تجرأ على هذه الخطوة

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أكدت صحيفة “ديلي تليجراف” أن الصين قادرة على تدمير الولايات المتحدة، ولكنها لا تجرأ على هذه الخطوة.

كما أكد الكاتب أن الصين تستطيع أن تعاقب الرأسمالية الأمريكية، وأن تطيح بالرئيس الأمريكي، ولكن القيادة الصينية لا تود أن تستعمل “القوة النووية” حتى هذا الوقت الحالي.

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وأضاف الكاتب أن الصين قادرة على أن تقوم بتصفية أذونات الخزانة الأمريكية، والتي تقدر بقيمة 1.2 تريليون دولار أمريكي، وأنها قادرة على أن تحولهم إلى عملات أخرى مثل الدولار الاسترالي، والجنيه الاسترليني حتى توقف ارتفاع سعر صرف اليوان.

وأكد قوميون صينيون أن هذه الخطوة قد تصيب السندات الأمريكية بالفزع والرعب، وذلك بالتزامن مع الإجراءات التي يقوم بها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لزيادة عجز الميزانية الأمريكية حتى يصل إلى تريليون دولار.

كما أضاف الكاتب أن الصين غير مطالبة أن تصرح بأي شئ، وأن الأفعال هي الوحيدة التي ترد، أما إذا اضطرت لهذا فسوف تصرح بأن السياسة الضريبية الأمريكية قد أفلتت من السيطرة، وأن حكومة الرئيس الأمريكي ليست جديرة ل حفظ ثروة أي دولة.

كما أضاف الكاتب أن الصين مستعدة لمثل هذه الإجراءات، وذلك بعد التصريحات أدلى بها مسؤول عن وزارة التجارة بشأن “إجراءات شاملة” بقصد أنها تتجاوز التجارة، ولا يستطيع الرئيس الصيني” شي جين بينج” أن يلعق على الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي، وذلك بسبب أن واردات الصين من الولايات المتحدة تعتبر قليلة مقارنة ب صادراتها.

كما أكد محللين ماليين أن الصين لا تستطيع أن تستخدم سلاحها ضد الولايات المتحدة، لأن هذا سوف يؤثر تأثيراً سلبياً على التعاملات التجارية المتعددة الأطراف، بالإضافة إلى أن الصين لا تود أن تفقد حلفاءها في العالم.

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