تركيا تنتقد التصريحات الأمريكية بشأن وجودها فى سوريا

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علقت تركيا منتقدة الولايات المتحدة الأمريكية فيما أسمته بأنها “رسائل متضاربة بشأن سوريا” قائلة إن “واشنطن تفتعل إرباكا بسبب المراوغة حول دورها القادم في البلاد”.

وصرح “إبراهيم كالين” المتحدث بأسم الرئيس التركى “رجب طيب أردوغان” للصحفيين، إن تركيا تناقشت مع روسيا فيما يتعلق بمدينة “تل رفعت” السورية ولن تحتاج إلى التدخل في المنطقة بعد تأكيدات موسكو بأن وحدات حماية الشعب الكردية ليس لها اى وجود فى المنطقة .

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وتابع كالين ” أن الرئيس الأمريكى قال : سنخرج من سوريا في وقت قريب جدا، ولكن هناك آخرون في إدارته قالوا سنبقى هناك ” في إشارة إلى أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتناقض مع تصريحات المسؤولين في الإدارة الأمريكية.

وأضاف كالين أن هذه التصريحات المتضاربة “تتسبب فى الكثير من التخبط، فنحن نرغب في رؤية القليل من الوضوح في الموقف الأمريكي، فليقرروا ما هي الخطوة القادمة، وما هو الهدف النهائي لهم هناك”.

ووافق ترامب في اجتماع لمجلس الأمن القومي الأمريكي هذا الأسبوع على أستمرار القوات الأمريكية في سوريا لمدة أطول بقليل سعياً وراء القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية وهزيمته، لكنه أراد الوصول الى هذا في وقت قريب نسبياً، وفقاً لمسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية.

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