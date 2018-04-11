الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد حاسم على إسرائيل

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تابع موقع مصر 365 التهديدات التي أطلقها قائد فيلق عاشوراء التابع إلى الحرس الثوري بدولة إيران العميد عابدين خرم اليوم الموافق الأربعاء بالرد الحاسم على إسرائيل بعد قصفها مطار تيفور العسكري القائم في الدولة السورية والذي أسفر عن سبعة قتلى من مستشارين الدولة الإيرانية.

وجاء تلك التصريحات خلال مراسم تشييع جثمان أكبر زوار جنتي والذي كان أحد مستشارين إيران، وقد لقوا سبعة مصرعهم خلال الغارة العسكرية الجوية الإسرائيلية التي تم خلال الفترة الأخيرة على مقر مطار تيفور العسكري في الدولة السورية وبالتحديد في حمص.

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وقد أعلنت الصحيفة الإسرائيلية معاريف أنها قد ذكرت عن مسؤولين من الدول الإسرائيلية تحذيرهم حيث أعلنوا “في حال تحرك الدولة الإيرانية ضد إسرائيل في الأراضي السورية فإنه سوف يدفع الثمن الرئيس السوري بشار حافظ الأسد”.

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