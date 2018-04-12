غواصات بريطانية تبدأ بالتحرك للمشاركة في توجيه ضربة إلى سوريا

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تداولت الصحف البريطانية خبر استعداد القوات البريطانية توجيه بعض الضربات ضد النظام السوري في الأيام السابقة.

وطبقًا لما نشرته صحيفة “ديلي تليجراف” البريطانية، فقالت الصحيفة أنه تم أمر الغواصات البريطانية بالاستعداد لضرب نظام الأسد، وقد يتم البدء في توجيه الضربات غدًا الخميس.

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وتابعت الصحيفة وقالت: أن رئيسة وزراء بريطانيا “تيريزا ماي” لم تقرر بالشكل النهائي في مشاركة قواتها البريطانية في الضربات الجوية، ولكنها تريد أن يكونوا على استعداد للتحرك السريع إذا لزم الأمر”.

وفي نفس السياق قد صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض “سارة ساندرز” بأن الولايات المتحدة تحمل موسكو ونظام الأسد مسؤولية الهجوم بالكيماوي على دوما.

وأضافت سارة وقالت في مؤتمر صحفي وقالت أن رئيس امريكا “دونالد ترامب” أعرب عن قلقه تجاه التوجهات الخاصة بالمحقق الخاص “روبرت مولر”.