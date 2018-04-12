منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تصدر بيان هام حول الدولة التي استهدفت الجاسوس المزدوج

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أكدت المنظمة الخاصة بحظر الأسلحة الكيميائية على أن النتائج التي توصلت إليها تحقيقات لندن صحيحة، والتي أشارت إلى أن غاز الأعصاب الذي تم استخدامه بالهجوم على العميل الروسي وابنته، والذي حدث في الشهر الماضي ببريطانيا مصدره الدولة الروسية.

وافاد ملخص التقرير الذي اصدرته منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الذي تم اصداره في لندن أن عينات دم الجاسوس وابنته والتي تم خضعها لاختبارات، قد أكدت ما وصلت إليه الدولة البريطانية بخصوص ماهية المادة الكيميائية السامة التي تم استخدامها بالهجوم على سيرجي سكريبال ويوليا ابنته.

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وكانت قد أعلنت هذه المنظمة والتي يعد مقرها في لاهاي، أنها ستقوم بإصدار بيان بمنتصف نهار اليوم (الخميس) وذلك حول التحقيقات الخاصة بتعرض جاسوس روسيا المزدوج سكريبال وابنته للهجوم باستخدام غاز اعصاب سام.