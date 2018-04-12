ترامب يعلن عن توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها دونالد ترامب الرئيس الأمريكي اليوم الموافق يوم الخميس حيث أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتحمل مسؤولية رد العالم على الدول السورية.

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلاً: “سوف نجتمع اليوم من أجل بحث تطورات سوريا بعمق وسوف نتخذ قرارنا قريباً”، ويجدر هنا الإشارة أن وزير الدفاع “جيمس ماتيس” قد أعلن أنه لم يتم اتخاذ أي موعد من أجل إن يتم فيه توجيه ضربة عسكرية إلى الدولة السورية، وقد أعلن عن تمسك الولايات المتحدة الأمريكية بعملية جنيف من أجل حل الأزمة في الدولة السورية.

Advertisements

أقرا المزيد مميش: شركة التحدي المصري الإماراتي من أقوى الكيانات في التكريك والحفر