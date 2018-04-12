رئيس البرتغال يعلن عن اعترافه بوجود دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف

Advertisements

تابع موقع مصر 365 تأكيد مارشيلو دي سوزا رئيس دولة البرتغال على ضرورة أن يتم الإقرار والقبول بوجود الدولة الفلسطينية على أن تكون عاصمتها القدس الشريف، وقد أعلن أن البرتغال لن تغير موقع سفارتها في الدولة الإسرائيلية ولن تنقلها إلى “القدس”.

وأوضح مارشيلو دي سوزا خلال رده على استفسارات طلاب جامعة الأزهر الشريف واساتذتها قائلاً “المسلمين كان لهم تأثير قوي في تاريخ بلاده، والآن لديهم حضورهم الفاعل، ولهم مساجدهم المنتشرة في البرتغال”.

Advertisements

وأضاف قائلاً “نحن مجتمع منفتح، ولدينا ثقافة في الاقتصاد والأديان والسياسة”، وقد أوضح أنه عندما تولى رئاسة دولة البرتغال قد تقرر أن يتم تنظيم احتفال داخل مسجد في حضور ممثلين عن ثمانية عشر كنسية على الرغم من أنه كاثوليكي، من أجل التأكيد على حرية الاعتقاد والأديان.

وأوضح قائلاً “إنه عمل، سواء خلال مسيرته الأكاديمية ثم كرئيس لجمهورية البرتغال، على نشر قيم حرية الاعتقاد والفكر، وسيظل يدافع عن هذه القيم”، وأضاف أن دستور دولة البرتغال ينص على احترام الحقوق الأساسية لكافة المواطنين.

وأوضح أنه يجب أن ينظر الجميع في أي دولة على قدم المساواة بغض النظر عن الاعتقادات والأديان، كما يجب أن يقوم العيش داخل جميع المجتمعات الإنسانية على الاحترام المتبادل بين الجميع، وأوضح أن الاختلاف هو طبيعة جميع أشكال الحياة، والجميع لديهم آراء مختلفة، ولا يجب أن يضطهد أي إنسان أو أن تتم مهاجمته بسبب المعتقدات.

وقد شدد رئيس دولة البرتغال على ضرورة المكافحة من أجل وجود عالم أفضل، والتغلب على جميع المشكلات، وقد وجه دعوة إلى جميع الشباب إلى ضرورة الإصرار على مكافحة جميع أشكال التمييز والمطالبة بالمساواة بين الجميع وأن يتمتع الجميع بحرية الاعتقاد.

أقرا المزيد بالفيديو بكري: سوريا تتعرض لمؤامرة مكتملة الإركان بعد تهديدات ترامب