ضرب سوريا.. دونالد ترامب يعلن عن بدء العملية العسكرية في سوريا

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اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن بدء ضرب سوريا “نظام بشار” بمشاركة كل من فرنسا وبريطانيا وذلك لمعاقبة الرئيس بشار الأسد على الجرائم التي ارتكبها بحق المدنيين وذلك بشن هجوم كيميائي ضدهم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان يتحدث عن العملية العسكرية المشتركة التي تجرى بمشاركة فرنسا وبريطانيا موجهاً الشكر للبلدين وأكد ان العملية سوف تأخذ الوقت الذي يلزمها.

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وبالتزامن مع الكلمة التي ألقاها دونالد ترامب في البيت الأبيض سُمع دوي عدة انفجارات متتالية في العاصمة السورية “دمشق” وذلك وفق ما افاد به مراسل “فرانس برس”.

الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي قرر يوم ضرب سوريا وذلك ردا على الهجوم الكيميائي الذي شنه النظام السوري على مدينة دوما بحسب ما نشرته فوكس نيوز.