رئيس الأركان الأمريكية يعلن عن الاماكن التي استهدفتها الضربات الجويه في سوريا

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اعلن رئيس هيئة الأركان الامريكية الجنرال “جوزيف دانفورد” للصحفيين في واشنطن، إن الضربات الجوية التي نفذتها أمريكا وفرنسا وبريطانيا في سوريا استهدفت ثلاث منشآت خاصة ببرنامج الاسلحه الكيماويه في سوريا.

حيث قال إن الهدف الاول كان على مركز للأبحاث العلمية خارج العاصمة دمشق، والهدف الثاني كان عبارة عن منشأة لتخزين الاسلحه الكيماويه بالقرب من مدينة حمص.

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أما عن الهدف الثالث فقد كانا بالقرب من الهدف الثاني وكان عبارة عن منشأة اخرى لتخزين الاسلحه الكيماويه ومركز قيادي مهم.

وفي نهاية تصريحاته اضافه “دانفورد” أن الغارات الجوية التي استهدفت ضرب سوريا، سوف تؤدي إلى تدهور قدرة سوريا على البحث وانتاج الاسلحه الكيماويه.