أول رد روسي عقب العدوان الثلاثي على سوريا

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صرح السفير الروسي في واشنطن “اناتولي انتونوف” انا الهجمات التي شنتها أمريكا وفرنسا وبريطانيا على سوريا تعتبر إهانة للرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” مؤكدا ان اهانه الرئيس الروسي غير مقبولة.

وأضاف في بيان له صباح اليوم السبت عقب الضربة الثلاثية على سوريا، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد من أكبر الدول في العالم التي تمتلك ترسانة للأسلحة الكيماوية، فبالتالي ليس لديها اي حق لتوجيه اللوم على سوريا، كما اكد السفير الروسي علي انا هذه الضربات لن تمر دون عواقب.

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الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا قد أعلنت مع بداية فجر اليوم السبت بدء تنفيذ الضربة العسكرية ضد النظام السوري ردا على الهجوم الكيماوي المزعوم في مدينة دوما السورية نهاية الأسبوع الماضي.

من جانبها أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” ان قوات الدفاع الجوي السوري تتصدى لـ العدوان الثلاثي على سوريا.