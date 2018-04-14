12 سفينة حربية أمريكية تبحر إلى سوريا في أكبر غزو للبحرية الأمريكية بعد حرب العراق

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نشرت صحيفة “ديلي ميل” صباح اليوم السبت الموافق 14-4-2018 صوراً لعدد 12 سفينة حربية تبحر إلى الأراضي السورية.

كما وصفت الصحيفة البريطانية أن هذا العدد من السفن الحربية يعد من أكبر تجمعات القوة البحرية منذ الغزو على العراق عام 2003.

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وتحمل السفينة الحربية “هاري إس ترومان” والتي تعمل بالطاقة النووية، وعلى متنها 90 طائرة، وعدد خمس مدمرات، وتسير نحو أوروبا والشرق الأوسط.

كما أكدت وكالة الأنباء عن وجود عدد أربع مدمرات بمياه البحر المتوسط، أو بالقرب منه بما في ذلك” دونالد كوك وبورتر وكارنى ولابون” هذا بجانب وجود غواصتين وهما “جورجيا وجون وارنر “. واللتان تعملان بالطاقة النووية.

كما أكدت أيضاً أن هذا يأتي بعد ما أكد الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” أنه يفكر في شن غارات جوية على الأراضي السورية وهذا بمثابة رد قوي على الهجوم الكيماوي.

وفي وقت لاحق قد هددت روسيا بإسقاط أي صواريخ تطلق على قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك عن طريق إستخدام نظام s-400 الدفاعي.

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