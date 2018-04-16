بريطانيا تعلن منع فريق “حظر الأسلحة الكيماوية” من دخول دوما السورية

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تابع موقع مصر 365 إعلان المبعوث البريطاني من “منظمة حظر الأسلحة الكيماوية” أنه قد تم منع فريق التحقيق التابع إلى المنظمة من دخول دوما السورية حتى الوقت الراهن تبعاً لما تم نشره عبر الشبكة الأمريكية “سكاي نيوز”.

وقد رد وزارة الخارجية التابعة للدولة الروسية على تلك المزاعم البريطانية، وأوضحت أنه قد تم تأخر وصول فريق التحقيق التابع إلى “منظمة حظر الأسلحة الكيماوية” بسبب “الغارة الأمريكية”.

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ويجدر هنا الإشارة أن نائب وزير الخارجية الروسي قد قام بنفي تلك المزاعم البريطانية قائلاً “إن وصول مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى دوما السورية قد تأخر بسبب الضربة الجوية الأمريكية التي تم شنها خلال الفترة السابقة”.

وأعلن المبعوث البريطاني في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية اليوم الموافق يوم الاثنين قائلاً “إن المنظمة قد سجلت ثلاثمائة وتسعين ادعاء باستخدام غير قانوني لذخيرة سامة محظورة داخل الأراضي السورية منذ عام 2014″، كما وجه الدعوة إلى جميع الدول الأعضاء في المنظمة إلى التحرك بشكل جماعي.

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