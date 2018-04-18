محكمة اسرائيلية تُصيغ هتافًا لمناطحة هتاف المسلمين بالله أكبر وتلزم المستوطنين بترديده

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أصدرت المحكمة الاسرائيلية بالقدس المحتلة، حكم يلزم المستوطنين المنتهكون لحرمة المسجد الاقصى بشكل مستمر ويومي بترديد هتاف (شعب اسرائيل حي)، وهي العبارة المأخوذة من عهدهم القديم بداخل الحرم القدسي، وحتى تناطح هتاف الفلسطينيين (الله أكبر).

وقالت صحيفة “تايمز أوف اسرائيل” أنه تم حظر اليهود الذي يدخلون للمسجد الاقصى بحب القانون الصهيوني للصلاة هناك، وفقًا للتدابير الإسرائيلية بعد أن قامت بالسيطرة على مدينة القدس في يونيو من عام 1967.

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وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الهتاف سيكون مقابل ترديد عبارة (الله اكبر)، التي يرددها مسلمي فلسطين في جميع صلواتهم أو اثناء تظاهراتهم ضد جيش الاحتلال الصهيوني.

وفي نفس السياق فعلقت القناة الثانية التابعة للتلفزيون الاسرائيلي على حكم محكمة الصلح بأنه هدية إلى شعب اسرائيل مع الذكرى الـ70 لإقامة الدولة الإسرائيلية.