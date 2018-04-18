وزير الدفاع الأمريكي: سنواصل العمل مع حلفائنا لمنع الأسلحة الكيميائية

Advertisements

تابع موقع مصر 365 تصريحات وزير الدفاع الأمريكي “جيمس ماتيس” حيث أعلن قائلاً “إن الضربة الجوية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الدولة السورية لم تمثل أي خرق للقانون الدولي”.

وأضاف “إن واشنطن سوف تواصل العمل مع حلفائها من أجل منع استخدام الأسلحة الكيمائية”، وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية والدولة الفرنسية والدولة البريطانية وجميع حلفائها في حلف الناتو سوف يعملون معاً من أجل الحفاظ على تطبيق حظر استخدام الأسلحة الكيمائية.

Advertisements

وأكد قائلاً “إن لهم جميعاً أرضية مشتركة، وفعلوا ما يرونه صحيحاً بموجب قوانين أمتهم، ودون أي خرق للقانون الدولي”.

أقرا المزيد طلب إحاطة عاجل عن اختفاء تمثال “عبدالناصر” من مبنى ماسبيرو