بسبب خريطة مسيئة للدولة المصرية نائب وزير التعليم يهدد بالانسحاب من “المنتدى الإفريقي”

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تابع موقع مصر 365 اعتراض نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أحمد الجيوشي خلال الجلسة الافتتاحية من “المنتدى الإفريقي لمهارات الشباب الإفريقي” والتي تم عقدها في الدولة التونسية اليوم الموافق الثامن عشر من شهر أبريل الجاري وأثناء قيام المشارك من قبل جنوب إفريقيا محاضرته عن مستقبل المهارات المطلوب توافرها في سوق العمل في القارة الإفريقية على ما تم عرضه من جانب المشارك الإفريقي.

وقد جاء اعتراض الدكتور أحمد الجيوشي على أحد الخرائط للقارة الإفريقية والتي تم فيها وضع موقع جمهورية مصر العربية تحت عبارة “سوف تعلن إسرائيل في عام 2020”.

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وقد أعلن نائب الوزير للتعليم الفني اعتراض شديدة اللهجة موجه إلى الوزير التونسي على ما تم عرضه من قبل الخبير “الجنوب إفريقي” وقد طلب الجيوشي الكلمة خلال فعاليات المنتدى الإفريقي وقد هدد بالانسحاب من المؤتمر ما لم يتم حذف تلك الخريطة.

وقد أعلن الوزير التونسي عن تأييده الكامل لموقف الدكتور أحمد الجيوشي، وشدد على أهمية حذف الخريطة التي تعد مسيئة إلى جمهورية مصر العربية، وقد صفق الجميع على الموقف المصري الذي يتميز بالصلابة والتمييز في التصويت على الأمور التي تحمل الإساءة إلى وطنه، وقد أعلن الجيوشي على حتمية تضمين ما حدث بصفة رسمية في مضبطة المنتدى.

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