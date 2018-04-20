تحذيرات عالمية من حرب تجارية بين أمريكا والصين.. تؤثر سلبا على قطاع التوظيف

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أصدرت منظمة التجارة العالمية ، اليوم الجمعة ، بيانا حذرت فيه من اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ، من شأنها وقف التعافي الاقتصادي ، كما أنها ستكلف الكثير من الوظائف في جميع أنحاء العالم .

بدوره ، قال المدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو ، خلال كلمته في اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي بواشنطن ، إن العلاقات التجارية المنهارة بين اللاعبين الرئيسيين ، قد تعرقل التعافي الذي حدث في السنوات الأخيرة ، وهو الأمر الذي يهدد التوسع الاقتصادي ، كما يعرض الكثير من الوظائف للخطر .

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وأوضح مدير عام منظمة التجارة العالمية ، أن تدخل دول العالم في سلسلة من الإجراءات أحادية الجانب والمتبادلة ، من شأنها أن تولد شكوكا بشأن نمو التجارة العالمية ونمو الناتج المحلي الإجمالي ، محذرا في الوقت ذاته ، من آثار الإجراءات الأحادية المتبادلة ، قائلا إنها قد تتجاوز الدول التي انخرطت فيها مباشرة .

وزاد أزيفيدو ، أن منظمة التجارة العالمية ، التي أنشئت كمنتدى للمحاسبة ، سوف تؤدي دورها الصحيح في هذا المحاسبة .

وتحذيرات منظمة التجارة العالمية ، تأتي في وقت تصاعدت فيه التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية من جانب ، والصين من جانب آخر ، واصفة الأمر بأنه “حرب تجارية” ، كانت آخر تطوراتها تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بفرض رسوم جمركية إضافية على سلع مستوردة من الصين ، وذلك بإجمالي قيمة 100 مليار دولار .

بدوره ، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين ، إن التجارة غير العادلة ، سوف تعيق النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية ، والعالم أجمع .

وأكد منوشين ، خلال كلمته أمام اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي ، أن بلاده تعتقد اعتقادا راسخا ، أن الممارسات التجارية العالمية غير العادلة ، تعيق نمو الولايات المتحدة الأمريكية ، والعالم بشكل أقوى .

وزاد وزير الخزانة الأمريكي ، أن مسألة ضمان تجارة حرة ونزيهة ومتبادلة ، من شأنه تعزيز التجارة العالمية ، ودعم النمو بشكل أقوى وأكثر استدامة ، كما دعا منوشين ، صندوق النقد الدولي ، إلى ما أسماه “تفكيك الحواجز التجارية وغير الجمركية وحماية حقوق الملكية الفكرية” .

ولفت منوشين ، إلى أن صندوق النقد الدولي ، يتعين عليه أن يرتقي إلى مستوى القضية ، وأن يقدم صوتا أشد قوة ، وأن يشير باستمرار إلى إبقاء الأعضاء على سياسات الاقتصاد الكلي والعملة الاجنبية ، والتجارة التي تسهل الميزة التنافسية غير العادلة ، أو تلك التي تؤدي لنمو غير متوازن .