كوريا الشمالية تعلن وقف اختباراتها النووية: لك نعد بحاجة لها

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أعلن زعيم كوريا الشمالية ، كيم جونج أون ، أن بلاده أوقفت الاختبارات النووية والصاروخية التي بدأتها قبل فترة ليست بالقصيرة ، مؤكدا أنه سيغلق موقعا للتجارب النووية ، وذلك بحسب وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية .

وذكرت أنباء ، أنه من المتوقع أن يجلس الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، وزعيم كوريا الشمالية ، كيم جونغ أون ، على مائدة المفاوضات ، خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، في خضم آمال بشأن إمكانية التوصل إلى صيغة لتحقيق السلام ، في شبه الجزيرة الكورية ، إضافة إلى تحسين العلاقات ، بين واشنطن وبيونج يانج .

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وقال زعيم كوريا الشمالية ، في بيان رسمي منه ، أمس الجمعة ، نقلته وكالة الأنباء الرسمية ، إن بلاده لم تعد بحاجة إلى إجراء تجارب نووية ، أو اختبارات لصواريخ باليستية عابرة للقارات ، متابعا : ” كوريا الشمالية استكملت بالفعل تسليح نفسها بالأسلحة النووية ” .

وتأتي تصريحات زعيم كوريا الشمالية ، خلال لقائه مع للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم ، حيث أعلن كيم أيضا ، إغلاق موقع الاختبارات النووية شمال بلاده .