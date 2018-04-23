إيران تحظر التعامل على «بيتكوين» وأخواتها

Advertisements

فرض البنك المركزي الإيراني ، اليوم الإثنين ، حظرا على بنوك الجمهورية الإسلامية ، من التعامل يالعملات المشفرة ، وبينها « بيتكوين » .

ويأتي قرار « المركزي الإيراني » ، على خلفية مخاوف متعلقة بغسل الأموال ، في وقت تسعى فيه الجمهورية الإسلامية ، لإنهاء أزمة العملة التي تعاني منها ، وذلك حسبما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية ، اليوم الإثنين .

Advertisements

وأصدر البنك المركزي الإيراني ، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية ، استنادا إلى حظر للعملات المشفرة ، أقرته الهيئة المعنية بمكافحة غسل الأموال في إيران ، خلال ديسمبر الماضي ، وذلك على البنوك والمؤسسات الائتمانية وشركات الصرافة ، وذلك لتجنب أي عنليات بيع أو شراء لهذه العملات ، أو اتخاذ أي إجراءات لدعم هذه العملات .

وكانت إيران ، وحدت رسميا في وقت سابق في هذا الشهر ، بين سعر صرف عملتها الرسمي ، وسعره في السوق المفتوحة ، كما حظرت صرف العملة خارج البنوك ، بعد أن هبطت عملتها « الريال » إلى أدنى مستوى على الإطلاق ، وذلك بفعل مخاوف من احتمال عودة العقوبات التي كانت مفروضة على إيران ، بسبب برنامجها النووي .

جدير بالذكر ، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، سيبدأ بحلول 12 مايو المقبل ، فيما إذا كان سيعيد فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران من عدمه ، وهوالأمر الذي سيوجه ضربة للاتفاق المبرم في 2015 ، بين إيران والقوى الست الكبرى ، وضغط ترامب على حلفائه في أوروبا ، من أجل العمل مع واشنطن على إصلاح الاتفاق النووي الإيراني .