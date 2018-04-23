ميليشيات الحوثيين تعتقل مسؤولي الأحياء في صنعاء

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شنّت المليشيات الحوثية « أنصار الله » الموالية لإيران ، حملة اعتقالات في مدينة صنعاء اليمنية ، أسفرت عن القبض على عدد كبير من مسؤولي الأحياء .

وقالت مصادر يمنية ، إن المليشيات اعتقلت 45 مسؤولا في العاصمة اليمنية صنعاء ، بدعوى مخالفة توجيهاتهم التي أصدروها مطلع أبريل الحالي ، وعدم تعاونهم مع المليشيات ومدها بمعلومات عن العسكريين الموجودين في منازلهم .

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وأوضحت المصادر ، أن المليشيات اعتقلت مسؤولي الحارات واقتادتهم لسجن الأمن السياسي ، فيما تعمل الميليشيات على استقطاب العسكريين من خلال المسؤولين في الأحياء .

وأصدرت مليشيا الحوثي المدعومة من طهران ، في مدينة الحديدة ، أمرًا عُمم على منابر المساجد للقتال داخل صفوفها .

ويحشد التعميم لما أسمته مليشيا الحوثي بـ« مسيرة البنادق » ، التي قررتها يوم الأربعاء المقبل في مدينة الحديدة، في محاولة منها لمواجهة قوات السلطة الشرعية ناحية جبهة الساحل .