بالفيديو جارسيا: إملاءات الحكومات للشباب في مجال الإبداع والتفكير تعد خطأً فادحاً

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس منتدى شباب العالم في إسبانيا جاكوبو جارسيا حيث اعلن أن القارة الإفريقية وخصوصاً جمهورية مصر العربية تعد من الدول المستعدة في إشراك الأجيال الجديدة ومنحهم فرصة من أجل تطوير بلادهم.

وأوضح في حواره التي قد تم بثه عبر القناة الفضائية “اكسترا نيوز” قائلاً “إن المشكلة لدى الشباب المصري هو إملاء الحكومات، وإدارات الشركات وعليهم ما يجب أن يفعلوه”، وقد أشار أن هذا الخطأ يعد خطأ فادح حيث أ، الشباب بديهم الحق والفرصة في أن يقوموا باختيار ما يفعلوه في مجال الإبداع والحرية ويجب أن تكون عاملاُ هاما بالنسبة إلى الدولة المصرية ودول المنطقة.

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وأشار قائلاً “إن ريادة الأعمال جزء هام جداًّ وهو أحد أهم سمات الدول المتقدمة”، وقد أشار إلى أن التكنولوجيا تغير واقعنا، والدول الأكثر انخراطاً في التكنولوجيا سوف تكون من أنجح الدول في العالم”.

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