رسالة نارية من الجيش الإيراني إلى أمريكا ودول المنطقة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقري اليوم الموافق الاثنين حيث أعلن أن الدولة الإيرانية لن ترضخ إلى أمريكا ولا إلى حلفائها وأنها تمدد الصداقة والأخوة نحو جيرانها.

وقد أعلن رئيس أركان الجيش الإيراني حسب ما تم الإعلان عنه من قبل وكالة الأنباء الإيرانية “فارس” فقد أعلن خلال كلمته التي قام بإلقائها خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي لقادة القوى البحرية للدولة المطلة على المحيط الهندي والذي عقد في العاصمة الإيرانية “طهران” قائلاً “إن النظام التقليدي ثنائي القطب في العالم قد انهار، وإن قوى جديدة قد ظهرت في الشرق والغرب”.

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وأضاف قائلاً “أن بعض القوى الذي قد تم وصفهم باللاعبين الإقليميين لا يتحملون حقائق العالم الجديدة، وأنه للأسف لم تعد أي منطقة بالعالم بمنأى عن الأضرار حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية قد خلقت أزمة لجزء كبير من دول غرب آسيا، وقد تسبب في مقتل وترشيد الكثيرين وذلك بعد الدعم الذي قدمته لداعش”.

وأكد أن الدولة الإيرانية على استعداد من أجل وضع خبراتها تحت تصرف جميع الدول بسبب أنها دولة رائدة في مكافحة الإرهاب، وأضاف أن واحد وخمسين دورية تابعة إلى القوات البحرية الإيرانية قد تم إرسالها إلى المحيط الهندي ومناطق أخرى من أجل مكافحة قرصنة البحر وزعزعة الأمن البحري.

ويجدر هنا الإشارة أن بعض من التقارير الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية والتي قد أثبتت خلال شهر مارس السابق لعام 2018 عن تورط الدولة الإيرانية في دعم وتمويل مليشيات الحوثي في دولة اليمن عن طريق تقديم الأسلحة لهم، وقد أعلن مجلس الأمن الدولي عن قرب توقيع عقوبات جديدة على الطرفين إلا أن الفيتو الروسي قد منع هذا الإجراء.

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