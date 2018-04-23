الرئيس الفرنسي يصل إلى أمريكا في زيارة 3 أيام

Advertisements

وصل إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي ، اليوم الإثنين ، إلى قاعدة « آندراوس » الجوية ، القريبة من العاصمة الأمريكية واشنطن ، وذلك في مستهل زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، والتي تستغرق 3 أيام ، بدعوة من دونالد ترامب نظيره الأمريكي.

ولدى وصول ماكرون ، وقرينته بريجيت ،كان في استقباله سفير فرنسا في الولايات المتحدة ، جيرار أرو ، ومدير إدارة البروتوكول الأمريكي ، إذ أقيمت مراسم استقبال رسمية في المطار ، وتمَّ عرف النشيدين الوطنيين للبلدين .

Advertisements

وأكد الرئيس الفرنسي ، قبل توجهه إلى مقر إقامته في واشنطن ، خلال كلمة مقتضبة ، أهمية زيارته إلى الولايات المتحدة ، للشعبين الفرنسي والأمريكي ؛ موضحا أنها تسعى لبحث ملفات التجارة والأمن ، والقضايا متعددة الأطراف ، لافتا إلى أن هناك الكثير من القرارات ، التي يجب اتخاذها والإعداد لها .