مصرع 10 أشخاص في حادث دهس بكندا.. والشرطة: منفذه متعمد

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لقي 10 أشخاص على الأقل ، مصرعهم ، بعد أن صدمتهم شاحنة صغيرة ، أمس الإثنين ، وعدد من المارة في وسط تورونتو ، إحدى أكبر المدن الكندية ، في حادث قالت عنه الشرطة الكندية ، إن منفذه كأن متعمدا .

رئيس شرطة تورنتو ، مارك سوندرز ، أكد أن سائق الشاحنة الصغيرة ، نفذ جريمته بشكل متعمد ، وهو الأمر الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص ، إضافة إلى إصابة 15 آخرين .

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وكان الحادث ، وقع خلال ساعات النهار أمس ، على بعد 16 كيلو مترا ، من مركز للمؤتمرات ، يستضيف وزراء خارجية من مجموعة السبع ، التي تضم الولايات المتحدة ، فرنسا ، ألمانيا ، اليابان ، إيطاليا ، كندا ، والمملكة المتحدة ، لكن المسؤولين لا يملكون حتى الآن ، دليلا على ارتباط عملية الدهس بالمؤتمر .

وزير السلامة العامة الكندي ، رالف جوديل ، غرد عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة ، «تويتر » : « بالاستناد للمعلومات المتوافرة بشأن الحادث في الوقت الراهن ، يبدو أنه لا يوجد رابط يتعلق بالأمن القومي ، مع هذه الحادثة المروعة بالتحديد ».

وكان جوديل ، غرد في السابق ، قائلا : « إنه يوم مروّع في تورنتو ، عنف من دون معنى ، خلف حصيلة كبيرة من الضحايا الأبرياء ».

واعتقلت الشرطة شخصا في مسرح الهجوم بالشاحنة ، وقالت إن اسمه أليك ميناسيان ، وهو من أحد ضواحي مدينة تورنتو الشمالية ، وعمره 25 عاما .

وحتى الآن ، لا يزال 15 مصابً يتلقون العلاج في المستشفيات المدينة ، وفق سوندرز ، الذي أكد أن محققين محليين وفيدراليين ، يعملون حاليا على القضية .

وفي مكان الحادث ، شوهدت 3 جثث على الأقل مغطاة بأغطية برتقالية ، إضافة إلى إغلاق قسم كبير من الطريق أمام المارة ، بالشرائط الصفراء .

وكانت مواجهة ، وقعت بين المشتبه به ، وأحد ضباط الشرطة ، وهما يشهران سلاحيهما ، وذلك قبل أن يستسلم المشتبه به ، ويسلم سلاحه للشرطة ، التي اقتادته إلى الحجز .

قنوات التلفزيون الكندية ، نشرت صورا مأخوذة من الجو ، بدت فيها سيارات إسعاف وأخرى للشرطة في المكان ، وذلك إضافة إلى مصابين ، تنقلهم سيارات الإسعاف على حمالات.

شاحنة بيضاء اللون « مؤجرة » ، شوهدت وقد أصيبت مقدمتها بأضرار ، وكانت واقفة على رصيف شارع عريض من المدينة ، وبدت حولها سيارات عدة للشرطة الكندية .

رئيس الحكومة الكندية ، جاستن ترودو ، قال أمام مجلس العموم : « نحن نفكر حاليا في المصابين ، وسوف نحصل على مزيد من المعلومات ، لنتشارك بها مع الكنديين ، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة ».

ورغم أن الحادث يبدو « متعمدا » ، إلا أن المسؤولين فشلوا في بناء رابط متصل بعمل إرهابي .